Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü

Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü
Haberler.com - Haberler | Spor

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörlük görevini kabul etmediğini ifade etti. Güneş, "Kendisini çok istemiştim. İyi bir yönlendirici olabilirdi ama gerçeğe dönüşmedi. Yerine birisini almadım. Emre'nin liderlik rolünü Burak Yılmaz üstleniyor" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Futbolcu tercihleri, eleme maçları ve Emre Belözoğlu konusu hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"YERİNE BİRİSİNİ ALMADIM"

"Emre Belözoğlu ile görüştüm dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Emre çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı nedeniyle antrenör olacağını tahmin ediyordum. Şartlar nedeniyle şu anda teknik ekibe katılması mümkün değil. Şartlara bakınca milli takım yardımcı antrenörlüğü için aklımdaki isim Emre Belözoğlu'ydu ama olmadı. Başka antrenörlerle de konuştum ama yerine birisini almadım.

Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü

"EMRE'NİN ROLÜ BURAK'TA"

Burak Yılmaz'ın ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Emre Belözoğlu'nun oynarken yaptığı liderliği biraz devralmasını istiyorum. Hem oynamalarını hem de yanlarındaki oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamalarını onlardan bekliyorum.

"ALPASLAN'I ÇAĞIRDIK"

Stoper olarak Ozan ve Çağlar'ın olmaması kötü ama Alpaslan'ı bu yüzden çağırdık. Geçen hafta canlı seyrettiğimde beğendim, iyi de oynadı. Halil genç bir oyuncu, şu anda da oynamıyor ama orada çok opsiyonumuz var.

"9 PUAN HEDEFLİYORUZ"

Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için hedef hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katılmaktı. İlk 3 maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından, lider olarak çıkmak istiyoruz. Sahada futbolcular, tribünde seyircilerle tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz."

Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Muslera Mame Thiam Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:31:02. #1.15#

title