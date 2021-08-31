Şenol Güneş'in Emre Belözoğlu hayali suya düştü

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörlük görevini kabul etmediğini ifade etti. Güneş, "Kendisini çok istemiştim. İyi bir yönlendirici olabilirdi ama gerçeğe dönüşmedi. Yerine birisini almadım. Emre'nin liderlik rolünü Burak Yılmaz üstleniyor" diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Karadağ karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Futbolcu tercihleri, eleme maçları ve Emre Belözoğlu konusu hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"YERİNE BİRİSİNİ ALMADIM"

"Emre Belözoğlu ile görüştüm dedim. Hiçbir zaman aldık demedim. Emre çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir oyuncuydu. Liderlik vasfı nedeniyle antrenör olacağını tahmin ediyordum. Şartlar nedeniyle şu anda teknik ekibe katılması mümkün değil. Şartlara bakınca milli takım yardımcı antrenörlüğü için aklımdaki isim Emre Belözoğlu'ydu ama olmadı. Başka antrenörlerle de konuştum ama yerine birisini almadım.

"EMRE'NİN ROLÜ BURAK'TA"

Burak Yılmaz'ın ve Hakan Çalhanoğlu'nun, Emre Belözoğlu'nun oynarken yaptığı liderliği biraz devralmasını istiyorum. Hem oynamalarını hem de yanlarındaki oyuncuların gelişimlerine katkı sağlamalarını onlardan bekliyorum.

"ALPASLAN'I ÇAĞIRDIK"

Stoper olarak Ozan ve Çağlar'ın olmaması kötü ama Alpaslan'ı bu yüzden çağırdık. Geçen hafta canlı seyrettiğimde beğendim, iyi de oynadı. Halil genç bir oyuncu, şu anda da oynamıyor ama orada çok opsiyonumuz var.

"9 PUAN HEDEFLİYORUZ"

Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bizim için hedef hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na katılmaktı. İlk 3 maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından, lider olarak çıkmak istiyoruz. Sahada futbolcular, tribünde seyircilerle tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz."