Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmamasına tepki gösterdi: Bunun için mi geldik buraya?
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Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmamasına tepki gösterdi: Bunun için mi geldik buraya?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, golü bulamadıklarını ancak olumlu taraflarının daha fazla olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, basın toplantısında kendisine soru sorulmamasına tepki göstererek "Bunun için mi geldik buraya?" dedi ve toplantıyı kısa tuttu.

07.09.2020 00:11 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:54

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Rajko Mitic Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Güneş, kısa bir açıklama yaparak, "Daha fazla pozisyon üretmemek eksiydi, onun dışında memnunum. Takım iyi niyetle çalıştı. Beraberliğe üzülüyoruz tabii ki, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. 11'e 11'de bu kadar iştahlıyken, rakip 10 kişi kalınca o golü bulmalıydık, bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı" ifadelerini kullandı.

SORU GELMEMESİNE TEPKİ: BUNUN İÇİN Mİ GELDİK BURAYA?

Basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptıktan sonra basın mensuplarından soru gelmeyince "Soru yok mu?" çıkışını yapan Güneş, "Bunun için mi geldik buraya?" diyerek basın toplantısını kısa tuttu.

Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmamasına tepki gösterdi: Bunun için mi geldik buraya?

Kaynak: DHA

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