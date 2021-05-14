Şenol Güneş'e gönderme yapan Trabzonsporlu Berat, paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
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Şenol Güneş'e gönderme yapan Trabzonsporlu Berat, paylaşımını jet hızıyla kaldırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in seçimleri büyük eleştiri alıyor. Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den de Şenol Güneş'e tepki geldi. Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir Instagram hesabından story atarak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı. Berat, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın kadrosunu açıkladı. Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi. Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir Instagram hesabından story atarak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı. Berat Özdemir'in kısa süre sonra paylaşımı sildiği görüldü.

Şenol Güneş'e gönderme yapan Trabzonsporlu Berat, paylaşımını jet hızıyla kaldırdı

"BERAT 4 MAÇTIR OYNAMIYOR"

Şenol Güneş, "Trabzonspor'da Berat var, 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği'nde Berat ve Mert Çetin'i beğenmiştim. Mert, Roma'ya gitti, Berat da Trabzonspor'a gitti. Genç oyunculara tolerans tanıyabiliriz. Ama mesela Allah korusun, Burak Yılmaz olmazsa Muhammed Demir olur, Adem Büyük olabilir. Burada durum farklı oluyor. Ben gol kralı olan Okan Yılmaz'ı 2 sene kadroya almamıştım. 3. senesinde Konfederasyon Kupası'nda kadroya almıştım, çok da iyi oynamıştı o dönemde de. Kadroda tabii ki eleştiriler olacak. Kağıt üzerinde baktığınız zaman grupta İtalya lider olur, diğerleri çekişir diyebiliriz. Ama ben liderlik istiyorum. İsviçre hücum yanı iyi olan, Galler ise savunması iyi olan bir takım." İfadelerini kullandı.

Şenol Güneş'e gönderme yapan Trabzonsporlu Berat, paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
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