Şenol Güneş, Ajansspor'da! (ÖZEL RÖPORTAJ)
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ajansspor'a konuştu.
24.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:46
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ajansspor'a konuştu...
Ajansspor Haber Müdürü Kenan Başaran'a özel bir röportaj veren Güneş;
Milli takım oyuncularının son durumu, Euro 2020 hedefi, Fenerbahçe-Trabzonspor çekişmesi ve 14 yabancı sorunu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Şenol Güneş, Ajansspor'da! (ÖZEL RÖPORTAJ)
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