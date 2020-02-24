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Şenol Güneş, Ajansspor'da! (ÖZEL RÖPORTAJ)

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ajansspor'a konuştu.

24.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:46

Milli Takım Teknik Direktörü , Ajansspor'a konuştu...

Ajansspor Müdürü Kenan Başaran'a özel bir röportaj veren Güneş;

Milli takım oyuncularının son durumu, Euro 2020 hedefi, Fenerbahçe-Trabzonspor çekişmesi ve 14 yabancı sorunu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Haber Videosu

: Şenol Güneş, Ajansspor'da! (ÖZEL RÖPORTAJ)
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