Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak

Afyonkarahisar'da 4-5 Eylülde yapılacak Olan Dünya Motokros Şampiyonasında milli sporcu Şakir Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak.

Afyonkarahisar'da 4-5 Eylülde yapılacak Olan Dünya Motokros Şampiyonasında milli sporcu Şakir Şenkalaycı Gönen Belediyesi adına yarışacak.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile Görüşen Şakir Şenkalaycı, ""Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde MXGP OF TURKEY Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak. Bu şampiyonada Gönen Belediyesi adına yarışacağım. Gönen'i ve Gönen Belediyesi'nin adını dünyaya duyurmuş olacağım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı