Senegal'de nüfusun yüzde 3,5'inin Kovid-19 aşıları tamamlandı

Senegal'de nüfusun yüzde 3,5'ine denk gelen 564 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tamamlandı.

Senegal'de nüfusun yüzde 3,5'ine denk gelen 564 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tamamlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saate 1683 test yapıldı ve 71 yeni vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken, 435 kişi de sağlığına kavuştu.

Salgının başından bu yana 72 bin 86 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1697 kişi hayatını kaybetti.

Şubatta başlayan aşılama kampanyasında bugün kadar 1 milyon 147 bin 553 kişi aşı oldu. AstraZeneca, J&J ve Sinovac aşılarının kullanıldığı ülkede 564 bin kişinin aşıları tamamlandı.

Böylece, 16 milyonluk ülkede Kovid-19 aşıları tamamlananların oranı yüzde 3,5'e ulaştı. Toplum bağışıklığının sağlanması için ülkede 9 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan