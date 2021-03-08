Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı
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Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı

08.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:07

Sonko, Dakar Mahkemesinde, hakkındaki "tecavüz" ve "ölümle tehdit" suçlamalarına ilişkin ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sonko, Dakar Mahkemesinde, hakkındaki "tecavüz" ve "ölümle tehdit" suçlamalarına ilişkin ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhalif lider, hakkındaki "kamu düzenini bozma" suçlaması nedeniyle 3 Mart'tan beri gözaltında tutuluyordu. Gözaltı kararı dün gece kaldırılan Sonko'nun evine gittiği öğrenildi.

Öte yandan ülke çapında yapılan 3 günlük eylem çağrısı kapsamında başkent Dakar'ın bazı bölgelerinde gösteriler başladı.

Özellikle Cheikh Anta Diop Üniversitesi ve Parcelles civarında göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı öğrenildi.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Tecavüz ve ölümle tehdit etmekle suçlanan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart Çarşamba günü Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri 8 Mart'tan başlayarak ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı
Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı
Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı
Senegal'de gözaltında tutulan muhalif lider Sonko serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdoulaye BA

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