Sen neymişsin Enes! İspanyollar, milli futbolcumuzun akılalmaz performansına kayıtsız kalamadı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İspanya La Liga ekibi Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, takımında Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi. Oynadığı son 13 maçta 11 gol atan Enes, Avrupa'nın en formda golcüleri arasında yer alıyor.
Enes Ünal, La Liga'yı sallamaya devam ediyor. Son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcumuz, Getafe'de Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.
13 MAÇTA 11 GOL ATTI
Getafe'den yapılan açıklamada Enes Ünal'ın geçtiğimiz ayın en iyi futbolcusu seçildiği ifade edildi. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan milli futbolcumuz, Atletico Madrid ve Levante maçlarında 2'şer gol atmıştı. Bu sezon 13 maçta 11 kez fileleri havalandıran Enes Ünal başarılı grafiğiyle İspanya'da sık sık manşetleri süslüyor.
Haberler.com - Spor