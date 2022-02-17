Sen neymişsin Enes! İspanyollar, milli futbolcumuzun akılalmaz performansına kayıtsız kalamadı

Enes Ünal, La Liga'yı sallamaya devam ediyor. Son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcumuz, Getafe'de Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

13 MAÇTA 11 GOL ATTI

Getafe'den yapılan açıklamada Enes Ünal'ın geçtiğimiz ayın en iyi futbolcusu seçildiği ifade edildi. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan milli futbolcumuz, Atletico Madrid ve Levante maçlarında 2'şer gol atmıştı. Bu sezon 13 maçta 11 kez fileleri havalandıran Enes Ünal başarılı grafiğiyle İspanya'da sık sık manşetleri süslüyor.

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