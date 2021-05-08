Semt pazarları denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Semt pazarları denetlendi

Semt pazarları denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te Semt Pazarları Vali Recep Soytürk tarafından denetlendi.

Kilis'te Semt Pazarları Vali Recep Soytürk tarafından denetlendi.

Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve yetkililer ile 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundular.

Semt pazarlarında incelemede bulunan Vali Soytürk ve beraberindekiler görevlileri talimat vererek, vatandaş yoğunluğu olmaması, pandemi kurallarına göre, tedbir alınmasını istedi. - KİLİS

Semt pazarları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hadise Cansu Dere Ebru Yaşar
Spor Muslera Metin Oktay Serdar Aziz Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Semt pazarları denetlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:40:15. #1.16#

title