Semt pazarları denetlendi
Kilis'te Semt Pazarları Vali Recep Soytürk tarafından denetlendi.
Kilis'te Semt Pazarları Vali Recep Soytürk tarafından denetlendi.
Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve yetkililer ile 3 ayrı yerde kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundular.
Semt pazarlarında incelemede bulunan Vali Soytürk ve beraberindekiler görevlileri talimat vererek, vatandaş yoğunluğu olmaması, pandemi kurallarına göre, tedbir alınmasını istedi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı