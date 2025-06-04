Semih Topçu olayı nedir?

Semih Topçu olayı nedir?
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Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden ve önemli başarılara imza atan milli sporcu Semih Topçu, Bursa'da çalıştığı spor salonunda skandal bir olayın mağduru oldu. Peki, Semih Topçu olayı nedir?

Semih Topçu kaç yaşında, nereli? Bu sorular, milli sporcunun maruz kaldığı darp ve tehdit olayının ardından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Semih Topçu olayı nedir?

SEMİH TOPÇU OLAYI NEDİR?

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir spor salonunda eğitmen olarak görev alan Topçu, iddiaya göre uzun süredir mobinge maruz kalıyordu. İşletme sahibi Baki K., izinli olduğu bir gün Semih Topçu'yu telefonla arayarak salona gelmesini istedi. Bu isteği reddeden milli sporcu, hakaretlere uğradı.

Ardından spor salonuna çağrılan Topçu, silahla tehdit edildi ve güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülere göre, işletme sahibinin talimatıyla korumaları tarafından dakikalarca dövüldü. Olay anında soğukkanlılığını koruyan ve istifini bozmayan milli sporcunun duruşu takdir topladı.

Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra büyük tepki çekti. Spor camiasından ve vatandaşlardan Semih Topçu'ya destek mesajları yağdı. Adli sürecin başlatıldığı, mağdurun şikayetçi olduğu bildirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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