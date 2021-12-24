Selendi Ziraat Odası'ndan çiftçilere vize kolaylığı - Haberler Ekonomi
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Selendi Ziraat Odası'ndan çiftçilere vize kolaylığı

Selendi Ziraat Odası'ndan çiftçilere vize kolaylığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Selendi Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere traktörlerini vize yaptırabilmeleri için yılbaşı öncesi vize fırsatı sundu.

Selendi Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere traktörlerini vize yaptırabilmeleri için yılbaşı öncesi vize fırsatı sundu.

Selendi Ziraat Odası organizatörlüğünde TÜVTÜRK tarafından 2 gün süren traktör vize işleminde 128 traktör vizeden geçti. Sanayi sitesi girişinde yapılan traktör vize işlemine traktör sahibi çiftçiler adeta akın etti. Önceden sıra alan traktör sahipleri Selendi Ziraat Odası yönetimine teşekkür etti. Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TÜVTÜRK yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni yıl öncesi 2 gün arayla 2 seferde 128 traktörün vizesi yapılarak fenni muayeneleri yapıldı. Önceden duyurularımızı yaparak traktör sahiplerine sıra verdik. Yetkililer sırayla traktörlerin fenni muayeneleri gerçekleştirdi. Yine önümüzdeki günlerde TÜVTÜRK yetkilileri ile görüşüp tekrar ilçemizde traktörler için vize yapılması için çalışmalar yapacağız." dedi. - MANİSA

Selendi Ziraat Odası'ndan çiftçilere vize kolaylığı

Selendi Ziraat Odası'ndan çiftçilere vize kolaylığı

Selendi Ziraat Odası'ndan çiftçilere vize kolaylığı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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