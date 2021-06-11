Selendi Kaymakamı Yıldırım işçilerle birlikte kiraz topladı

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, kiraz hasadı yapan üretici ve işçilerle bir araya geldi.

Manisa'nın Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, kiraz hasadı yapan üretici ve işçilerle bir araya geldi. Hasat hakkında bilgi alan Yıldırım, işçilerle birlikte kiraz topladı.

Son zamanlarda Selendi'de tütüne alternatif olarak yetiştirilen kirazda hasat devam ediyor. Eskin Mahallesinde hummalı bir şekilde devam eden kiraz hasadına İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım da katıldı. Çiftçilere bereketli kazançlar dileyerek yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini temennisinde bulunan Kaymakam Yıldırım, kiraz pazarını gezerek üreticilerden bilgi aldıktan sonra Alim Şaçar'ın kiraz bahçesinde kiraz topladı. Kaymakam Yıldırım, "Aroması, kalibresi ve tadıyla öne çıkan Selendi'de yetiştirilen kirazlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. İhraç değeri yüksek olan kirazın katma değeri de büyük. Kirazın ilçemiz tarım ürünleri içinde de ekonomik anlamda önemli bir yeri var" dedi.

Kaymakam Yıldırım'a İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp ile mahalle Muhtarı Yasin Uygun da eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı