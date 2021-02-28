Selçuklu Şehir Kütüphanesi aynı anda 600 kişiye hizmet edecek
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Selçuklu Şehir Kütüphanesi aynı anda 600 kişiye hizmet edecek

28.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:34
Selçuklu Şehir Kütüphanesi aynı anda 600 kişiye hizmet edecek

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'nde yapılacak Selçuklu Şehir Kütüphanesi aynı anda 600 kişiye hizmet verecek kapasitede olacak.

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'nde yapılacak Selçuklu Şehir Kütüphanesi aynı anda 600 kişiye hizmet verecek kapasitede olacak.

Kütüphane, 4 bin 400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak, içinde çocuk kütüphanesi, gençler ve yetişkinler için 60 bin kitaplık kütüphane, grup çalışma odaları, kıymetli eserler odası, kitap restorasyon atölyesi, 264 kişilik konferans salonu, 120 kişilik etüt salonu, 5 adet özel çalışma odası, 1 adet grup çalışma odası bulunacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı açıklamada, gençleri geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamanın en önemli sorumlulukları arasında yer aldığını belirtti.

Selçuklu'yu Türkiye'nin en çok kütüphanesi olan ilçesi haline getirdiklerini ifade eden Pekyatırmacı, şunları söyledi:

"Toplam 90 adet kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. 400 bin kitap, 135 bin üye sayısı ile kütüphanelerimizi anlamlı hale getirdik. Bu çalışmalarımızı, Selçuklu Şehir Kütüphanesi ile taçlandırıyoruz. Selçuklu ilçemiz de genç nüfusuyla ön plana çıkan dinamik bir yapıya sahip bu sebeple projelerimizi hazırlarken bunu hep göz önünde bulunduruyoruz. İçinde konferans ve toplantıların yapılabileceği salonların yer aldığı kütüphanemizde ayrıca üniversite öğrencilerimizin yanı sıra her yaştan vatandaşımızın yararlanabileceği kültürel ve akademik kaynaklar yer alacak. Böylece hizmet standardımızı daha da yükseltmiş olacağız. İnşallah merkezimizin yakın zamanda yapımını tamamlayarak Selçuklu'ya bir güzel eser daha kazandırmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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