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Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı

Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
04.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:57

Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin, Fenerbahçe forması giyerken 2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığı golü unutamadığını vurgulayarak, "O gol inanılmaz bir andı" dedi.

Spor Arena'nın Instagram canlı yayınına konuk olan Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin, kariyeriyle ve derbi maçlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Selçuk Şahin'in açıklamaları;

"KEŞKE ŞU ANDAKİ KAFA YAPIM 2003'TE DE OLSAYDI"

"2003'teki 2-2 biten Brezilya maçını izledim. 17 yıl geçmiş. O dönemde yeni genç futbolcu olarak Fenerbahçe'ye gelmeden İstanbulspor dönemimdi. O Konfedarasyon Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye gelmiştim. Keşke şu andaki kafa yapım 2003'te de olsaydı diyorum."

Derbi kariyerinden de bahseden Şahin şunları söyledi;

"İNÖNÜ, ALİ SAMİ YEN'DEN DAHA ZORDU"

İnönü, Ali Sami Yen'den daha zordu diyen Şahin, "Taraftarlar sahaya çok yakındı, göz göze geliyorduk. Orada maç oynamaktan çok keyif alıyordum, futbol taraftarlarla güzel. İnönü'nün atmosferi çok güzeldi."

"GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL İNANILMAZ BİR ANDI"

"2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı. Sonradan izledim golü, oradan vurmak pek mantıklı gelmedi. O pozisyondan önce vurmamıştım, Vederson vur dedi. Çok şükür ki tarihe geçen bir gol oldu. Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu. 36 metre mi neydi."

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Spor Manşet

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