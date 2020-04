Selçuk İnan: Galatasaray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgınının futbolun bütün paydaşlarını etkilediğini belirterek, "Sürecin yarattığı sıkıntılar kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla başkan ve yönetim kurulunun alacağı her türlü fedakarlık kararını kabul edeceğini açıkladı.Diğer futbolcuların da gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkusunun olmadığını ifade eden İnan, "Malumu olduğunuz üzere ülkemiz covid-19 pandemisi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bu sürecin yarattığı sıkıntılar kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasaray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden tüm yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evden kalın, sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA