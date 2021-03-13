Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek
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Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek

13.03.2021 08:46 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:05

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB'den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından videolu bir açıklama paylaşarak, T3 Vakfına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aktarıldığı iddialarına ilişkin açılan davaların ikisini kazandıklarını duyurdu.

"İFTİRALAR VE KARALAMALAR HAKKINDA DAVA AÇMIŞTIK"

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, kazanılan 30 bin TL tazminatın iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak verileceğini söyleyerek, "T3 vakfımıza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesinden para aldığımız iftiralar ve karalamalar hakkında dava açmıştık. Mahkemeler iftiralarda bulunanların tazminat ödemesine hükmetti. Açtığımız davalardan ikisi sonuçlandı. Atılan iftiralar çok büyük olsa da 30 bin TL tazminat kazandık. Gazetecilere dava açma zorunluluğunda kalmak arzu edeceğimiz bir durum değil.

"ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK DAĞITACAĞIZ"

Fakat iftiraya sessiz kalmamız da doğru olmazdı. Biz de kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik. Her şeyin başı ahlak, ne yapıyorsak yapalım, mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız işin insanlığa bir fayda sağlayabilmesi için düsturumuzun, yolumuzun doğru ve ahlaklı olması gerekiyor. Bizler Türkiye Teknoloji Takımı olarak ahlaklı iyi donanımlı ülkemize ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmeye kararlıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden T3 Vakfı'na bağış ve tahsis yapıldığı iddiası üzerine dava açmıştı. Önceki gün ise İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde T3 Vakfı'na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu'nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Selçuk Bayraktar, 'T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı' iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
İKRA OKU: Bu damatlar neymiş böyle. Vatan sever. Siz olmasaydınız biz ne yapardık. Keşke bizde damat olsaydık. Bizim de önümüz açılırdı. Bizde sizin gibi itikatı yüksek olurduk. Sizin gibi hayır sever. Allah ım yanlız sana ibadet eder. Yanlız senden isteriz. Sen hüküm ve hikmet sahibisin. Senin her şeye gücün yeter. Bizlere merhamet eyle bizleri affeyle bizleri koru. Bizleri şan şöhret saltanatın fosforluğundan muhafaza eyle. Bizleri gösterişten hak yemekten men eyle. Senin her şeye gücün yeter
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İSTANBUL..: Zaten o savcılar tam aksi karar vermez ler ülkede zaten adalet yok oturmuş lar oraya kendileri gibi düşünmeyenlere sopa gösteriyor lar resmen şirket gibi
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MALATYALI: SELÇUK BEY VE BUNUN GİBİ YETİŞMİŞ ENDER GENÇLERLE UĞRAŞMAYINKİ DAHA ÇOK ÇALIŞIP ÜLKEYE DAHA ÇOK ŞEYLER KAZANDIRSINLAR KAZANDIKLARI ONLARA HELAL OLSUN BUNLARLA UĞRAŞMAK ÜLKEYE HAİNLİK OLUR BİZ HEP BEYİN GÖÇÜNDEN ŞİKAYETÇİYİZ VE MÜZDARİPİZ BU ÇOCUKLARIDA POS SİYASETİNİZE ALET ETMEYİN
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