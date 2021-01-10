Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama
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Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama

10.01.2021 00:22 | Son Güncelleme: 10.01.2021 01:01
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşmayı zorunlu tutan kararı sonrası, Whatsapp'tan ayrıldığını bildirdi. Bayraktar, bundan sonra BiP, Telegram ve Signal kullanacağını açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını bildirdi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BiP Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram ve Signal"

Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama

WHATSAPP ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

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