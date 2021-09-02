Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

TSK envanterine giren Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan önce, uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mesajı eklendi. Bu gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaşım yaptı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Akıncı'nın sırrına ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın yazdığı bir mesaj Baykar'ın milli ve özgün olarak tasarlayıp geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendi.

TÜM UÇUŞLARDA BU YAZILIM İLE GÖREV YAPIYOR

Bayraktar AKINCI TİHA'lar tüm uçuşlarında bu yazılım ile görev yapıyor. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecek.

İşte yazılım içindeki Erdoğan'ın o mesajı:

"Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz.

Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik.

İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik.

Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık.

Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık.

Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir.

Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum.

'İstiklalimiz ve istikbalimiz için hep daha ileriye' diyerek, AKINCI TİHA projesi ile bir üst aşamaya geçen bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın sırrını paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayına dikkat - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:45:46. #1.15#

title