Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım
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Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım

13.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:58

Teknik direktör Fatih Terim, iki damadının silahla basit yaralama suçundan ceza almasının istendiği davada tanık olarak ifade verdi. Terim, damatlarının kavgaya karışmadığını, işletmeci Selahattin Aydoğdu'yu kendisinin tokatladığını söyledi.

Fatih Terim'in iki damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavgayla ilgili yeni iddianame düzenlenmişti. İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada Fatih Terim tanık olarak ifade verdi.

Ünlü teknik direktör mahkemede, "Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım. Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim" diye konuştu.

"DAMATLARIM SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Terim sözlerine şöyle devam etti: "Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar." Dava devam ediyor.

DÖRT FARKLI SUÇTAN YARGILANIYORLAR

İddianame kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez "Silahla basit yaralama", birer kez "Silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama", "Mala zarar verme" ve "Silahla yaralamaya teşebbüs" suçlarından ceza istenmişti. Aydoğdu hakkında ise iki kez "Silahla basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla birden fazla kişi ile tehdit" ve "Alenen hakaret" suçlarından ceza talep edilmişti.

"TELEFONDA KÜFÜR ETTİ"

Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti. Volkan Bahçekapılı, Aydoğdu'nun Terim'e "Erkeksen buraya gel" diyerek küfür edip telefonu kapattığını, Terim'in çok sinirlendiğini ifade etmiş, Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığını ileri sürmüştü.

(Sabah)

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım
Haber Yorumları (9)
TOKATÇI SELO: Bu adam dövmemişmiydi terim''i , hep sosyal medyada öyle diyordu kendisi , gelsin bir daha tokatlayacam diyordu , şimdi dayak yemiş pozisyonunda kebapçı selo vay arkadaşş
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FATİİİ: adamın fatih terime bakışına baksana içinden ne geçirdiği yüzüne vurmuş zırtonun bide adamım ayağına yatıyor
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ASE: Terim bunu dövmüşse neden bu terimi dövmüş gibi bir ortam oldu yıllarca. Terini kızdırmak için bu adamın adını söyleyip duruyordu millet.
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