Sektörel Bakış programında bu haftanın konukları sektörlerinde başarılarla anılan Hakan Serter, Serdar Aydın ve Cemir Atalan oldu
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Sektörel Bakış programında bu haftanın konukları sektörlerinde başarılarla anılan Hakan Serter, Serdar Aydın ve Cemir Atalan oldu

Haberler.com - Haberler | Sektörel Bakış
Sektörel Bakış programında bu haftanın konukları sektörlerinde başarılarla anılan Hakan Serter, Serdar Aydın ve Cemir Atalan oldu

Bilgi birikim ve tecrübelerini daha profesyonel hizmetler adına kullanan Asist OSGB firmasının Genel Müdürü Hakan SERTER, lojistik alanındaki önemli eğilimleri ve sorunları sürekli olarak izleyip çözüm sağlayan Cargo Carriers firmasının kurucusu Serdar AYDIN ve son olarak dekorasyon alanında kaliteli işleriyle anılan Cata Dekorasyon firmasının kurucusu Cemir ATALAN, Sekötrel Bakış programının bu haftaki konuğu oldu.

'BİZ HEP SAHADAYDIK'

Türkiye genelinde 170 firmayla iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışma gerçekleştiren Asist OSGB firmasının Genel Müdürü Hakan SERTER, Sektörel Bakış programında"biz hep sahadaydık ve bu bizim farkımız oldu" açıklamalarında bulundu.

'EN UYGUN FİYATLA EN KISA SÜREDE'

İthalat ve ihracat yapan firmalara ağırlıklı olarak deniz ve havayolları taşımacılığı alanında çözüm ortaklığı yapan Cargo Carriers firmasının kurucusu Serdar AYDIN, Sektörel Bakış programında "ithalatçı veya ihracatçı firma kargosunun sağlam ve güvenilir bir şekilde adresten alım ya da adrese teslim isteyecektir ve bunu en uygun fiyatla en kısa sürede isteyecektir. İşte bu alanda devreye biz giriyoruz." ifadelerine yer verdi.

'DEKORASYONDA KALİTE'

Dekorasyon alanında uzun yıllardır kaliteli ve şık tasarımlarla yer edinen Cata Dekorasyon firmasının kurucusu Cemir ATALAN, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

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