Şekere yüzde 25 zam! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı geçti - Haberler Ekonomi
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Şekere yüzde 25 zam! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı geçti

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, şeker fiyatlarına yüzde 25'lik zam yaptı. Böylece kristal şekerin KDV dahil fiyatı 5,3055 lira olarak belirlenirken 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER), son günlerde şeker krizi yaşanırken bir kötü haber de şeker fiyatlarından geldi.

KRİSTAL ŞEKERİN FİYATI 5,30 LİRA OLDU

TÜRKŞEKER'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 lira olarak belirlendi.

ÇUVAL FİYATI 265 LİRAYA ÇIKTI

Böylece, yüzde 25 zammın ardından kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

Şekere yüzde 25 zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı geçti

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