Şekerbank'tan 2018'de 86,4 Milyon Lira Net Kar

Şekerbank, 2018'de 86,4 milyon lira net kar elde etti.

Şekerbank'tan yapılan açıklamada, bankanın, 31 Aralık 2018 tarihli konsolide olmayan mali tablolarına yer verildi.

Buna göre, 2018 yıl sonu itibarıyla toplam kredi hacmini 20,6 milyar liraya ulaştıran bankanın aktif büyüklüğü 31,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Şekerbank'ın 2018 yıl sonu karı 86,4 milyon TL olurken, toplam mevduat hacmi ise geçen yıl 2017'ye göre yüzde 17 büyüyerek 23 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, üretimi destekleme misyonlarını 2018'de de kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşumuzdan gelen sorumlu bankacılık anlayışıyla 2018'de de küçük üretici, esnaf, tarım ve KOBİ bankacılığında ulaştığımız müşteri sayısını artırarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi ve tasarrufları tabana yaymayı sürdürdük. Yerleri yaklaşık yarım asırdır değişmeyen ve yüzde 70'i Anadolu'da bulunan şubelerimiz sayesinde KOBİ ve tarım kredilerinin toplam kredi portföyümüz içindeki payı sektör ortalamasının iki katı civarında, yüzde 55 düzeyinde gerçekleşti."

Kaynak: AA