Şekerbank, Özel Birikim Hizmeti'ni hayata geçirdi

Şekerbank, müşterilerinin birikimlerine değer katmak için birçok ayrıcalıklı hizmet sunduğu Özel Birikim Hizmeti'ni hayata geçirdi.

Şekerbank, müşterilerinin birikimlerine değer katmak için birçok ayrıcalıklı hizmet sunduğu Özel Birikim Hizmeti'ni hayata geçirdi.

Şekerbank açıklamasına göre, Banka, Özel Birikim Hizmeti'ni Anadolu'ya yayılmış tüm şubelerinde müşterilerinin hizmetine sundu. Banka, birikimleri profesyonel şekilde yönetme ve alternatif yatırım araçları imkanı sunduğu Özel Birikim Hizmeti'yle müşterilerinin yatırımlarına yön verecek.

Şekerbank müşterileri, Şekerbank'ın iştiraki Şeker Yatırım tarafından verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmeti ile piyasalar hakkında profesyonel bilgi sahibi olacak ve böylelikle Banka'da bulunan birikimlerine farklı yatırım araçlarıyla değer katma fırsatı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, değişen piyasa koşulları ve müşteri alışkanlıkları doğrultusunda, müşterilerin birikimlerini değerlendirmek için güvenilir ve profesyonel desteğe ihtiyaçlarının olduğunu bildiklerini aktardı.

Kumoğlu, "İştirakimiz Şeker Yatırım iş birliğiyle sunduğumuz Özel Birikim Hizmeti ile müşterilerimize varlıklarını farklı yatırım enstrümanlarında değerlendirme imkanı sunarken, piyasa gelişmelerinden de anında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm şubelerimiz aracılığıyla sunduğumuz Özel Birikim Hizmeti'ni yakın zamanda dijital platformlarımızdan da müşterilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Şeker Yatırım Genel Müdürü Osman Göktan da amaçlarının Şekerbank müşterilerinin birikim değerlendirme süreçlerini en iyi şekilde desteklemek olduğunu belirterek, "Bankacılık hizmetini danışmanlıkla birleştirerek sunduğumuz Özel Birikim Hizmeti'ni alanında uzman ekipler ve profesyonel destek ile en üst seviyeye taşıyoruz. Şekerbank'ın yaygın şube ağı sayesinde güvenilir, istikrarlı, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışımız ile yatırım ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.