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Şehzadeler'in sporcuları 2019'da madalyalara ambargo koydu

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 2019 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Muaythai Şampiyonalarında 1 dünya, 8 Avrupa derecesi alarak, büyük bir başarıya imza attı.

Şehzadeler'in sporcuları 2019'da madalyalara ambargo koydu
24.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:41

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 2019 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Muaythai Şampiyonalarında 1 dünya, 8 Avrupa derecesi alarak, büyük bir başarıya imza attı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, elde edilen bu başarı karşısında büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Sporcu kardeşlerimizin başarısı, göğsümüzü kabartmış, bizi mutlu etmiştir. Şehzadeler halkı adına kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü, Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Koordinatörü, Teknik Direktör ve Milli Takım Antrenörü Ediz Barış, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2019 yılı faaliyetleri ve başarıları hakkında bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Kickboks, Muaythai, Wushu ve tekvando branşlarında 320 sporcuya eğitim verdiğini belirten Barış, bu branşlarda yapılan uluslararası şampiyonalarda kulüp sporcularının 1 Dünya, 8 Avrupa derecesi aldığını söyledi. Muaythai 2019 Dünya Şampiyonası'nda kulüp sporcularından Atakan Delikan'ın Genç Erkeklerde Dünya 3'üncüsü olduğunu kaydeden Barış, "2019 Türkiye Muaythai Şampiyonasında da Damla Dinçer Üst Genç Bayanlar 2'ncisi, Atakan Delikan Üst Genç Erkekler 3'üncüsü, Betül Durmuş Üst Genç Bayanlar 3'üncüsü, Ömer Faruk Öksüz Üst Genç Erkekler 3'üncüsü, Eminegül Güner Alt Genç Bayanlar 3'üncüsü, Şükran Öncü U23 Bayanlar 3'üncüsü, Zehra Alkan U23 Bayanlar 3'üncüsü, Kader Seven U23 Bayanlar 3'üncüsü oldu" dedi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 13 milli sporcusu ve 100'ün üzerinde Muaythai, Wushu ve Kickboks Ege Bölge Şampiyonluk madalyası olduğunu dile getiren Barış, "Milli Takımlarımıza en çok sporcu veren kulüp olmaktan son derece mutluyuz. Kulübümüz bünyesinde pandemi tedbirlerine uygun olarak ücretsiz eğitimlerimiz devam ediyor. Kulübümüz bünyesinde pandemi tedbirlerine uygun olarak ücretsiz eğitimlerimiz devam ediyor. 2020 yılında yapılacak şampiyonalarda da kulübümüzü, gerek uluslararası gerekse de ulusal arenada en güzel şekilde temsil ederek, başarılarımıza başarılar ekleyeceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de gerek uluslararası ve gerekse de ulusal şampiyonlarda elde edilen başarı karşısında büyük gurur duyduklarını ifade ederek "Sporcu kardeşlerimizin başarısı, göğsümüzü kabartmış, bizi mutlu etmiştir. Şehzadeler halkı adına kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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