: Şehit Teğmen Şafak Evran'ın adını taşıyan okul açıldı

25.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:47

Şırnak'ta şehit düşen Teğmen Şafak Evran'ın adının verildiği okulun açılışı yapıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, iki yıl önce İdil'deki çatışmada şehit olan Evran'ın adına Gazipaşa Mahallesi'nde yaptırılan okulun açılışında, şehitlerin en değerli varlıkları olan canlarını vatan ve bayrak için feda ettiklerini söyledi.

Şehitleri şükran, rahmetle ve minnetle yad ettiklerini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

" Allah bizlere de onların manevi hatıralarına, onların geriye emanet olarak bırakmış oldukları vatana, millete, milletimize layık kılmayı hepimize nasip eylesin. Bu öğrencilerimiz bu bilinçle yetişecekler. Ecdatları ve büyüklerin vatan için ortaya koydukları fedakarlıkları öğrene öğrene yetişecekler. Bir gün nöbet sırası kendilerine geldiğinde de hem çalışarak ülkelerine, hem de vakti zamanı geldiğinde vatan nöbetini, vatan hizmetini sınır boylarında, en uç noktalarında yerine getirmeyi en iyi şekilde bileceklerdir."

Vali Pehlivan, oluşturulan şehit köşesinde Evran'ın eşi Canan Evran ile görüntülü görüştü.

Daha sonra Pehlivan ile Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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