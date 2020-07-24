Şehit Gökhun Mete Altunbaş için mevlit okutuldu (AA) Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu geçen hafta şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş için memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde mevlit okutuldu.

(AA) Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu geçen hafta şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş için memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Altunbaş'ın baba ocağında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunarak, dua edildi.

Kırıkkale Vali Yunus Sezer, şehidin babası Süleyman Altunbaş ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Programa, il ve ilçe protokolü ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA