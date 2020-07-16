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Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş

Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Avrupa şampiyonluğu yaşamış başarılı bir tekvandocuydu.

16.07.2020 14:36 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:45

Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın Artos dağına çarpması sonucu 7 emniyet mensubunun şehit olması yürekleri dağladı. Şehit emniyet mensuplarından Semih Güzelay, başarılı bir tekvando geçmişine de sahipti. 2003 yılında henüz 10 yaşında tekvandoya başlayan ve 2014 yılına kadar aktif bir şekilde sporun içinde kalan Semih Güzelay, 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti.

TÜRKİYE TEKVANDO FEDERASYONU DA ŞEHİDİ UNUTMADI

27 yaşında şehit olan İzmirli Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Semih Güzelay için bir taziye mesajı yayınladı.

Van'da şehit olan 7 emniyet mensubu arasında Avrupa şampiyonluğu yaşamış tekvandocumuz da vardı
İzmirli Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın çocukluğu

"DALGALANDIRDIĞI AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZA SARILI OLARAK ARAMIZDAN AYRILACAK"

Başkan Şahin, "Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadeleye etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı Ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş

Kaynak: DHA

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