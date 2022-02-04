Şehirdeki patent çalışmalarının yüzde 50'si ASÜ'de hazırlandı

AKSARAY (İHA) - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2021 yılında Aksaray genelinde 16 patent başvurusu yapıldığını, bunların sekizinin ASÜ tarafından hazırlandığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2021 yılında Türkiye genelindeki patent başvurularının sayısal verilerine dair hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı. İllerin performansını gösteren listede Aksaray, 16 patent başvurusu ile 36. sırada yer aldı. Aksaray'dan yapılan patent başvurularının 8'inin ASÜ'den çıktığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, üniversitenin, şehrin patent çalışmalarının yüzde 50'sine doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Bilimsel birikimin toplumsal faydaya dönüşmesi konusunu önemli bulduklarını öteden beri dile getirdiklerini ve bunun verimli biçimde sağlanabilmesi adına pek çok çalışma yaptıklarını kaydeden Rektör Şahin, "Teknoloji Transfer Ofisi ile başlayan süreç gelişerek ilerliyor. Biz, bu kapsamda bir TEKNOKENT oluşturmak adına yoğun gayretler içerisindeyiz. Sanayi-bilim-üretim çalışmalarını nitelik ve nicelik bakımından bir faz daha yukarıya taşıyacak olan TEKNOKENT için, kampüste 30 bin metrekarelik bir alan ASÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) olarak ilan edildi. Öte yandan, TEKNOKENT şirketleşme süreci hızla devam ediyor. Bunlara ek olarak kampüste, patent süreçlerinin ilerlemesine katkı sağlayan Bilgi ve Doküman Birimi kuruldu. Bu birim, patent, faydalı model, tescil ve tescil sonrası işlemler gibi hususlarda çalışmaları kolaylaştırıyor. Tüm bu çalışmaların bir yansıması olarak şehir genelinde ve üniversitemizde patent başvurularının sayısı artıyor. 2020 yılında şehirde 13 patent başvurusu yapılırken, bu rakam 2021'de 16'ya yükseldi. ASÜ, 8 başvuru ile Aksaray'ın patent çalışmalarının yüzde 50'sini gerçekleştirmiş oldu" dedi.

Sürece katkı veren herkese teşekkür eden Rektör Şahin, patent çalışmalarına katkının artması adına yapılan faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi