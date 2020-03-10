Sefirin Kızı 12. bölüm izle! Sefirin Kızı 13.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle! Sefirin Kızı 12. bölümde Nare Sancar için elinden geleni yaparken onu affedip affetmeyeceği merak konusu olmuş oldu. İzleyicilerin ekrana kilitlendiği bölüm sonrası Sefirin Kızı 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle! Sefirin Kızı 12. bölüm izle!

Sefirin Kızı 12. Bölümü Pazartesi akşamı ekrana geldi. İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra'yı adım adım tuzağına çeker. Zehra'nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk'un canını yakar. Devamında yaşananalar ise nefesleri kesti. Sefirin Kızı 12. bölüm izle! Sefirin Kızı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle!

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SEFİRİN KIZI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra'yı adım adım tuzağına çeker. Zehra'nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk'un canını yakar.

Akın Zehra'ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın'ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın'ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar'ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar'ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar'ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp