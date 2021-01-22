Sedef Avcı'dan anlamlı çağrı
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Sedef Avcı'dan anlamlı çağrı

22.01.2021 07:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:40
Sedef Avcı'dan anlamlı çağrı

Kendisine hediye almak yerine otizmli çocuklar için bağış yapmalarını isteyen oyuncu, şu notu paylaştı: "Canım dostlarım, 22 Ocak benim doğum günüm. İçimdeki çocuğu bir yaş daha büyütüyorum.

Kendisine hediye almak yerine otizmli çocuklar için bağış yapmalarını isteyen oyuncu, şu notu paylaştı: "Canım dostlarım, 22 Ocak benim doğum günüm. İçimdeki çocuğu bir yaş daha büyütüyorum. ve bu sene sizlerden bir dileğim var. Gelin birlikte otizmli çocuklara umut olalım. Ben kendi doğum günümü onlara hediye etmek istiyorum. Siz de benim adıma onlara destek olursanız bana en güzel hediyeyi vermiş olursunuz. Doğum günüm, otizmli güzel yavrularımıza şifa, umut olsun."

Kaynak: Hürriyet

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