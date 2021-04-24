Seçimin yine statta olacağını duyuran Başkan Koç, adaylık hakkında temkinli konuştu

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Çevrim içini yapılan Yüksek Dival Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, çoğunluğun sağlanamaması halinde 5-6 Haziran'a alınacağını ifade etti. Başkan Koç, "Seçimi statta yapacağız. Adaylığımla ilgili bir şey söylemek için erken" dedi.

Fenerbahçe, mayıs ayının sonunda seçime giriyor, Sarı-Lacivertliler'de en çok merak edilen konu ise Ali Koç'un aday olup olmayacağı. 3 yıl önce Aziz Yıldırım ile girdiği yarıştan açık ara galip çıkan Başkan Koç, sportif anlamdan görevde kaldığı sürede beklenen başarı ortamını sağlayamamıştı. Başkan Koç, adaylık hakkında renk vermemeyi tercih etti.

İşte Başkan Koç'un Divan'daki açıklamaları:

"ZEMİN BOZULABİLİR"

"Seçimi statta yapmak zorundayız. Ancak stada sığabiliriz, fakat zemin bozulabilir. Bunun garantisini aldık. Arkadaşlarımız, seçimin ilk hafta yapılması halinde stadı yeni sezona yetiştirebileceklerini söyledi. Bu yüzden seçim statta olacak.

"İHTİYAÇ NEYSE GEREĞİ YAPILIR"

Başkan adaylığıyla ilgili net bir şey söylemenin erken olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber ihtiyaçlar ne gerektiriyorsa onun yapılacağından hiç şüpheniz olmasın. Üzüldüğümüz, kırıldığımız, kaygılandığımız anlar oldu. Ancak başkan olduğum için pişmanlık duymadım."

GALATASARAY'LA AYNI GÜNE DENK GELEBİLİR

Öte yandan Sarı-Kırmızılı ezeli rakip de aynı dönemde seçim heyecanı yaşayacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu.