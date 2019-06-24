Seçim atlatıldı, iki önemli 'risk' var
Haftaya değer kazançlarıyla başlayan TL cinsi varlıklarda, kazançların bir kısmı geri verildi.
Haftaya değer kazançlarıyla başlayan TL cinsi varlıklarda, kazançların bir kısmı geri verildi. İki önemli risk faktörü nedeniyle dolarda aşağı yönlü hareketler sınırlı kalırken, borsada yükseliş güçlü destek bulamıyor.
Kaynak: Dunya.com
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