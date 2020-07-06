Sebzelerin kraliçesi domatesten gelen güzellik
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Sebzelerin kraliçesi domatesten gelen güzellik

Yaz dönemi meyve sebzenin en lezzetli ve en bol olduğu zamandır. Sofralarda şölen zamanıdır âdeta. Mevsimindeki bu sebze ve meyveler cilt için de bir şölendir. Özellikle sebzelerin kraliçesi domates, cildi yaz aylarında güçlendirmek için harika bir malzemedir.

Sebzelerin kraliçesi domatesten gelen güzellik
06.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:49

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından ve serbest radikallerden korumak için, hazırlaması keyifli bir maske var. Gerekli malzemeler; küçük boy domates, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı nişasta.

Öncelikle domatesi rendeleyin. Küçük bir tavanın içince, sadece bir taşım pişirin. Hafif fokurdaması yeterlidir. İçine diğer malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın.(Domatesi pişirmek, içindeki likopen oranını arttırmaktadır, bu da güneşe karşı daha güçlü bir koruma sağlar.)

Temizlemesi ve uygulaması daha kolay olacağından, yüzünüze bir gazlı bez yerleştirip maskeyi bu gazlı bezin üzerine sürebilirsiniz. Göz çevreniz hariç, tüm yüzünüze ve boynunuza sürüp, 15 dakika uzanarak bekleyin.

Yüzünüzü ılık suyla yıkayıp, günlük serum ve kreminizle masaj yapıp bakımınızı keyifle bitirebilirsiniz.

Yaz boyunca haftada 1 kere bu maskeyi uygulamanız çok faydalı olacaktır. Yalnız, domates bazı ciltlerde alerji yapabilir, şayet domates alerjiniz varsa bu maske sizin için uygun değildir. Keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim.

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İşletmeci & Güzellik Editörü - Esen Soydan
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü
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