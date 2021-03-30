Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
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Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdüHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Adil Salim (48), sebze fidesi yetiştirmek için evini seraya dönüştürüp, kiralık evde oturmaya başladı.

Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Adil Salim (48), sebze fidesi yetiştirmek için evini seraya dönüştürüp, kiralık evde oturmaya başladı. Salim, bu yıl yaklaşık 300 bin lira gelir beklediğini söyledi.

Yüksekova'da yaşayan ve ailesinin geçimini zaman zaman çiftçilik yaparak sağlayan, 5 çocuk babası Adil Salim, ocak ayında sebze fidesi yetiştirmeye karar verdi. Arazisi ve serası olmayan Salim, düşüncesini hayata geçirmek için oturduğu toprak evi seraya dönüştürüp, kiralık eve taşındı. Gerekli malzemeleri temin eden Salim, yüzlerce plastik sebze kasası alıp, çalışmalara başladı. Fidelerin soğuk havada zarar görmemesi için de odalara soba kuran Salim, 3 ayda yaklaşık 250 bin domates, biber, patlıcan ve lahana fidesi yetiştirdi.

Adil Salim, şimdi de yetiştirdiği fideleri 20 gün sonra piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fidelerin büyük bölümünün, aldığı siparişler olduğunu belirten Salim, bu yıl 300 bin lira kazanmayı hedeflediğini söyledi. Yaptığı işten ve aldığı sonuçtan memnun olduğunu belirten Salim, "Evimi seraya çevirmeye karar verdim. Ailemi kiralık eve yerleştirdikten sonra da çalışmalara başladım. Şu ana kadar 250 bin fide yetiştirdim. Her gün gelip bakımlarını yapıyorum. Yüksekova'nın soğuk ve çetin geçen kışı var. Bu yüzden de seraya dönüştürdüğüm evimin 4 odasına ve salonuna soba kurdum. Büyük emek verdim ve iyi sonuç almayı hedefliyorum" dedi.

Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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