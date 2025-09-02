Sebastian Hoeness kim, hangi takımları çalıştırdı, Fenerbahçe'nin yeni hocası Hoeness mi olacak?

Yeni hoca adayları üzerinde yoğunlaşan yönetimde, Devin Özek'in Başkan Ali Koç'a Sebastian Hoeness'in adını önerdiği ileri sürüldü. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ı çalıştıran Hoeness ile ilk temasın kurulduğu da gelen bilgiler arasında. Peki, Sebastian Hoeness kim, hangi takımları çalıştırdı, Fenerbahçe'nin yeni hocası Hoeness mı olacak?

SCHMIDT'TEN OLUMLU DÖNÜŞ YOK

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, son olarak Benfica'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam Roger Schmidt ile temasa geçti ancak olumlu bir karşılık alamadı. Schmidt'in, "2026'ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" diyerek sarı-lacivertlilere kapıyı kapattığı öğrenildi.

HOENESS ADI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan sportif direktör Devin Özek, Başkan Ali Koç'a sürpriz bir öneri sundu. Stuttgart'ın başında bulunan Sebastian Hoeness'in ismi gündeme gelirken, genç teknik adamla ilk temasın kurulduğu ifade edildi.

KARAR KOÇ'A AİT

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ayrıca Edin Terzic ve İsmail Kartal gibi isimler de yer alıyor. Ancak yeni hoca konusunda nihai kararı Başkan Ali Koç'un vereceği vurgulanıyor.