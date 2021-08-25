Seattle'da yolcu uçağı telefonun alev almasının ardından tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seattle'da yolcu uçağı telefonun alev almasının ardından tahliye edildi

Seattle'da yolcu uçağı telefonun alev almasının ardından tahliye edildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

ABD'nin Seattle şehrinde Alaska havayollarına ait yolcu uçağı, bir yolcunun telefonunun alev almasının ardından tahliye edildi.

ABD'nin Seattle şehrinde Alaska havayollarına ait yolcu uçağı, bir yolcunun telefonunun alev almasının ardından tahliye edildi.

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, Seattle-Tacoma havaalanındaki Alaska Havayollarına ait 751 numaralı New Orleans uçağındaki yolculardan birinin telefonu alev aldı.

Havayolu şirketinin sözcüsü, yaptığı açıklamada, uçağın inişinin ardından kapıda beklediği sırada olayın meydana geldiğini ve uçuş ekibinin alev alan telefonu söndürmek için müdahale ettiğini belirtti.

Sözcü, çıkan duman nedeniyle 129 yolcu ve 6 mürettebatın uçaktan tahliye edildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Biden: '(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız'
Biden: "(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Alişan Sibel Can Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Mesut Özil Arda Güler Arda Turan Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Seattle'da yolcu uçağı telefonun alev almasının ardından tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:15:55. #1.16#

title