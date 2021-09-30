Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. - Haberler Spor
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Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

Kemer'de bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

Kemer'de bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

Toplamda 4 gün ve 4 ayrı parkurda yapılacak olan yarışlar, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek. 13- 16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışlarda İngiliz Graham Jarvis, İspanyol Mario Roman ve Güney Afrikalı Wade Young gibi fabrika takımlarının dünyaca ünlü sporcuları da yer alacak. Konu ile ilgili konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "İngiltere'nin Türkiye'yi riskli ülkeler arasından çıkarmasıyla İngiltere'den yarışa birçok sporcu katılacak. Pandeminin bir nebze de olsa hafiflemesiyle bu yılki yarışlar daha iyi olacak" dedi.

Organizasyonun ilk günü Çamyuva Mahallesindeki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktadaki plajda yapılacak ve yarışmacılar yine plajdaki çakılların arasından geçecek, kütük ve kayaların üzerinde zorlu anlar yaşayacak. İkinci gün 45 kilometrelik orman yarışı, Sumaksemiri bölgesinde başlayıp zorlu orman içindeki patika ve dere yataklarını kullanarak Kemer merkezde kurulacak olan Ketenbelen mevkisindeki zorlu dik rampa çıkışında son bulacak. Üçüncü gün 41 kilometrelik Sky Race yarışında sporcular Ovacık Yaylasından start alacak ve Kumluca ilçesine bağlı Gölcük, Kuzca köylerindeki zorlu patika, dere ve kayalık zeminlerden geçerek tekrar Ovacık Yaylasında son bulacak etapta mücadele edecek. Dördüncü ve en zorlu etap olan deniz seviyesinden başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek olan 63 kilometrelik Olympos Dağ Yarışında ise sporcular, çakıl plaj, dere yatakları, ormanlık patikalarını geçerek kayalık parkuru tamamlayarak zirveye ulaşmaya çalışacak.

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Toplamda 4 gün 4 farklı kategoride yapılacak olan yarışlarla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların Kemer tanıtımına büyük katkısı olduğunu söyledi. Bu yıl 12'ncisi yapılan yarışlarda İngiliz yarışçılarında yer alacağını söyleyen Başkan Topaloğlu, "Kemer Belediyesi olarak bu organizasyona her yıl destek veriyoruz. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı meclis üyemiz Semih Özdemir organizasyonu 12 yıldır başarı ile yürütüyor. 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor. Bu organizasyon Uluslararası kanallarda da yayınlanıyor ve Kemer'e çok ciddi anlamda katkısı var. İngiltere'nin Türkiye'yi riskli ülkeler arasından çıkarmasıyla İngiltere'den yarışa birçok sporcu katılacak. Pandeminin bir nebze de olsa hafiflemesiyle bu yılki yarışlar daha iyi olacak. Bu tür organizasyonların Kemer'e katkısı olduğu için belediye olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. - Haberler Spor
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