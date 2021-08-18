Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'da! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'da! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Sadik Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya vardı. Forma giydiği maçlarda hırsıyla taraftarın gönlünde taht kuran deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'la yolları ayırdı. Bu ayrılığın ardından 28 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor'la 3 yıllık anlaşmaya vardı.

"GEREK ÖZEL YAŞAMI GEREKSE FUTBOLCULUĞU İLE ÖRNEK BİR SPORCU"

Sarı-lacivertli kulübün, deneyimli savunmacı için yayınladığı duygusal mesajda, "2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

"ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN FENERBAHÇE FORMASI İÇİN HER ZAMAN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPAN SADIK ÇİFTPINAR'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar'a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'da! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı mest etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı mest etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
Galatasaray'ın kazandığı penaltı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkilerin haddi hesabı yok
Galatasaray'ın kazandığı penaltı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkilerin haddi hesabı yok
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'da! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:16:54. #1.14#

title