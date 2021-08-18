Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'da! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Sadik Çiftpınar, Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya vardı. Forma giydiği maçlarda hırsıyla taraftarın gönlünde taht kuran deneyimli futbolcu için sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'la yolları ayırdı. Bu ayrılığın ardından 28 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatyaspor'la 3 yıllık anlaşmaya vardı.

"GEREK ÖZEL YAŞAMI GEREKSE FUTBOLCULUĞU İLE ÖRNEK BİR SPORCU"

Sarı-lacivertli kulübün, deneyimli savunmacı için yayınladığı duygusal mesajda, "2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.

"ÇOCUKLUK HAYALİ OLAN FENERBAHÇE FORMASI İÇİN HER ZAMAN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPAN SADIK ÇİFTPINAR'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar'a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.