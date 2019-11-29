‘Scrubber’ ihracatçının navlun maliyetini yüzde 20 artıracak
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yüzde 0.5'in üzerinde sülfür oksit emisyonları içeren gemi yakıtlarının kullanılamayacak olması, ihracatçıların navlun maliyetlerini yüzde 20 dolayında artırması bekleniyor.
29.11.2019 08:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:26
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yüzde 0.5'in üzerinde sülfür oksit emisyonları içeren gemi yakıtlarının kullanılamayacak olması, ihracatçıların navlun maliyetlerini yüzde 20 dolayında artırması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com