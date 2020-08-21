Scott Piri kimdir? Scott Piri nereli, kaç yaşında? Scott Piri mesleği Amerikalı eski futbolcu Scott Piri, orta sahada top koşturdu. California State University Northridge, LA Valley Eagles, Arizona Sahuaros, Chico Rooks gibi takımlarda forma giydi. Peki, Scott Piri hangi takımda oynadı?

Scott Piri kaç yaşında? Galatasaray görev alan eski futbolcu, Fatih Terim'in sarı kırmızılı takımdan ayrılmasından sonra takımla ilişkisi sonlandırılmıştı. Fatih Terim önerisiyle, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye millî futbol takımıyla antrenmanlara çıkmıştı. Scott Piri boyu kilosu haberimizde.

SCOTT PİRİ KİMDİR?

Piri, 24 Ekim 1968 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Orta saha mevkinde oynayan eski futbolcu ve performans uzmanıdır. 1,70 metre boyundaki sporcu, California State University Northridge, LA Valley Eagles, Arizona Sahuaros, Chico Rooks gibi Amerikan takımlarında futbol oynadıktan sonra bir süre Avrupa'da sırasıyla HB Køge ve TPS Turku takımlarında yer aldı ve 31 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Piri, futbol kulüplerine olan ilk adımını MLS takımlarından New York Red Bulls'ta atmıştır. 2006 FIFA Dünya Kupası için Almanya millî futbol takımı takımıyla antremanlara çıkmıştır.

2006 yılındaki Dünya Kupasındaki Almanya millî futbol takımının kondisyonundan etkilenen o zamanın millî takım antrenörü olan Fatih Terim'in istediği üzerine 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye millî futbol takımı takımıyla antremanlara çıkmıştır.

2011-2012 sezonunda Fatih Terim'in 3. defa Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte yeniden Fatih Terim'le birlikte çalışmaya başlamıştır. Fatih Terim'in ayrılması ile birlikte Scott Piri'nin de görevine son verilmiştir.