Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi
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Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi

03.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:46

Schalke 04 forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Milan'ın ilgisi resmileşti. Alman ekibinin sportif direktörü Jochen Schneider, milli futbolcuyu Milan'ın yaz transfer döneminde istediğini ancak teklifi kabul etmediklerini belirtti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Serie A devi Milan'ın Ozan Kabak ile ilgilendiğini resmen doğruladı.

"GÖNDERMEK SÖZ KONUSU OLAMAZDI"

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, WAZ gazetesine verdiği demeçte, "Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek bizim için söz konusu bile olamazdı" ifadelerini kullandı.

Milan, Liverpool'un da transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde Schalke 04'ün kapısını yeniden çalacak.

Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi
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