Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak için Liverpool ve Milan'ın kıyasıya rekabeti sürüyor. Alman kulübünün mali sorunları nedeniyle bonservis bedelini 25 milyon euroya kadar düşürdüğü belirtiliyor ve Ozan, kendisini ikna edebilen kulübe imza atacak.

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a Liverpool ve Milan'ın yoğun ilgisi sürüyor.

Maddi sorunlar yaşayan ve Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke'nin Ozan Kabak'ın satışına hazır olduğu belirtilirken konuşulan bonservis bedelinin detayları da netleşti.

40 MİLYONDAN 25 MİLYONA İNDİLER

Daha önce Ozan'ın bonservis bedelinin 40 milyon euro civarı olarak belirleyen Schalke'nin devre arasında ödenecek 25 milyon euroya ikna olabileceği ifade ediliyor.

Ozan Kabak bu sezon Bundesliga'da 8 maçta 705 dakika süre alarak takımının skor yüküne katkı sağlayamamıştı.