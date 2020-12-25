Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi
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Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi

25.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:32

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak için Liverpool ve Milan'ın kıyasıya rekabeti sürüyor. Alman kulübünün mali sorunları nedeniyle bonservis bedelini 25 milyon euroya kadar düşürdüğü belirtiliyor ve Ozan, kendisini ikna edebilen kulübe imza atacak.

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a Liverpool ve Milan'ın yoğun ilgisi sürüyor.

Maddi sorunlar yaşayan ve Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke'nin Ozan Kabak'ın satışına hazır olduğu belirtilirken konuşulan bonservis bedelinin detayları da netleşti.

40 MİLYONDAN 25 MİLYONA İNDİLER

Daha önce Ozan'ın bonservis bedelinin 40 milyon euro civarı olarak belirleyen Schalke'nin devre arasında ödenecek 25 milyon euroya ikna olabileceği ifade ediliyor.

Ozan Kabak bu sezon Bundesliga'da 8 maçta 705 dakika süre alarak takımının skor yüküne katkı sağlayamamıştı.

Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi
Haber Yorumları (1)
KOMİK: hiç inandırıcı değil
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