Schalke 04, 33 yıl sonra küme düştü
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Schalke 04, 33 yıl sonra küme düştü

Schalke 04, 33 yıl sonra küme düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alman ekibi Schalke 04, Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olmasıyla, Bundesliga'da ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü.

Alman ekibi Schalke 04, Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olmasıyla, Bundesliga'da ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü.

Bu sezon Bundesliga'da kötü günler geçiren Schalke 04'de işler bir türlü düzelmedi ve yaşanan kötü gidişat sonrasında takım küme düştü. Bundesliga'nın 30. haftasında Arminia Bielefeld'e konuk olan Schalke sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve ligin bitmesine 4 hafta kala küme düştü. Alman ekibi oynadığı 30 maçta sadece Hoffenheim ve Augsburg'u yenerken, 23 kez sahadan mağlup ayrıldı. 7 maç ise berabere sona erdi. Bu sezon 13 puan toplayabilen Schalke 04 ligin son sırasına demir attı.

Schalke 04, Bundesliga'dan sonra olarak 1987-1988 sezonunda düşmüştü. Alman takımı o sezon da 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyetle topladığı 23 puanla son sırada yer almıştı.

Bir dönem Schalke 04 forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski takımının kısa sürede lige dönmesini diledi. - İSTANBUL

Schalke 04, 33 yıl sonra küme düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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