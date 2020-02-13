Sayısal Loto sonuçları 12 Şubat 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?

13.02.2020 08:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:35

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen üç talihli 2.279.695,50 TL kazandı. İşte, 12 Şubat 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 04, 09, 14, 17, 26, 30

12 ŞUBAT 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 9, 14, 17, 26 ve 30 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.