Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar - Haberler
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Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar

AA - Haberler | Güncel

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın konuşması KOCAELİ - BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Kocaeli'de Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın konuşması KOCAELİ - BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Kocaeli'de Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar - Haberler
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