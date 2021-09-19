Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar

BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın konuşması KOCAELİ - BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Kocaeli'de Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu.

AA - Son Dakika Haberleri Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü