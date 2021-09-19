Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haluk Bayraktar
BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın konuşması KOCAELİ - BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Kocaeli'de Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu.
BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın konuşması KOCAELİ - BAYKAR Savunma Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Kocaeli'de Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu.