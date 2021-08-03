Savate Milli Takımı, Avusturya'dan 3 madalya ile döndü
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Savate Milli Takımı, Avusturya'dan 3 madalya ile döndü

Savate Milli Takımı, Avusturya'dan 3 madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uluslararası Savate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan büyük erkek ve büyük kadınlar Savate Dünya Şampiyonası, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleşti.

Uluslararası Savate Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan büyük erkek ve büyük kadınlar Savate Dünya Şampiyonası, 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleşti. Savate Milli Takımı, organizasyonda 3 madalya kazandı.

Savate Dünya Şampiyonası 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleşti. Şabanözü Belediye Başkanı ve Savate Milli Takımı İdarecisi Faik Özcan'ın yanı sıra Teknik Direktör Satılmış Kibaroğlu, antrenör İbrahim Çiçek ve Osman Nas ile hakem Abbas Can'ın yanı sıra sporculardan oluşan Savate Milli Takımı, organizasyonda 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. 80 ülkenin yer aldığı organizasyonda 60-65 KG'da Esra Kibaroğlu 2., 70-75 KG'da İbrahim Saygılı 3. ve 80-85 KG'da ise Hakan Kibaroğlu 3. olarak kürsüye çıktı. - İSTANBUL

Savate Milli Takımı, Avusturya'dan 3 madalya ile döndü
Savate Milli Takımı, Avusturya'dan 3 madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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