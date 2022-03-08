Savaştan kaçan futbolcu Fenerbahçe'ye imza atıyor! Ayrton Lucas ile anlaşma sağlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya şiddetli saldırıları sonrası Ukrayna'daki futbolcuların sözleşmelerini Haziran 2022'ye kadar askıya alırken, Rusya'daki futbolculara ise fesih hakkı verdi. Fenerbahçe ise bu fesih hakkından yararlanarak boşa çıkmaya hazırlanan Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'la imza aşamasına geldi.

FENERBAHÇE DAHA ÖNCE DE TALİP OLMUŞTU

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer ediyor. Sarı-lacivertliler, 2018 yılında Fluminense forması giydiğinde de talip olduğu Lucas ile görüştü ve prensip anlaşmasına vardı. Orta sahanın solunda da görev alabilen Lucas, 2019 yılında Brezilya ekibi Fluminense'den Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 183 maça çıkan savunmacı, 6 gol atarken 13 de asist yaptı.

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