Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini süpürdü! Bir günde buhar olan para akıllara zarar - Haberler
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Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini süpürdü! Bir günde buhar olan para akıllara zarar

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, Abramovich'in servetine darbe vurdu. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in şirketi bir günde 776 milyon euro kaybetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich bir günde, servetinin 13'te 1'ini kaybetti. Rus milyarderin 776 milyon eurosu 24 saatte buhar oldu.

Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini süpürdü! Bir günde buhar olan para akıllara zarar

1 MİLYAR EUROYU GEÇTİ

Rusya'da Abramovich'in sahip olduğu Evraz şirketi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı. ki ülke arasında savaş çıkma ihtimali Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Afrika'da iş yapan Evraz şirketini olumsuz etkiledi. NTV Spor'un aktardığı habere göre; Piyasaların durmasına neden olan savaş ihtimali, Abramovich'in 3 haftada 1 milyar Euro'dan fazla kayıp yaşamasına neden oldu.

110 BİN ÇALIŞANI VAR

Rus milyarderin şirketi Evraz'da dünya genelinde 110 bin çalışanı bulunuyor. Borsa uzmanı Tim Worstall, "Piyasalar savaş ihtimalinden dolayı endişeli. Evraz şirketi de bundan etkilendi ve değer kaybı yaşadı." yorumunda bulundu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Chelsea, Spor, Haberler

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