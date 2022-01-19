Savaş yine başladı! Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" yorumuna Aykut Kocaman'dan olay yanıt - Haberler Spor
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Savaş yine başladı! Alex'in, "Çalıştığım en kötü hocaydı" yorumuna Aykut Kocaman'dan olay yanıt

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Alex de Souza'nın Brezilya basınına, "Çalıştığım en kötü hoca Aykut Kocaman" cevabına deneyimli teknik adamdan cevap geldi. Kocaman, "Umarım Alex çok iyi bir teknik direktör olur" dedi.

Fenerbahçe'nin iki efsane ismi uzun yıllar sonra yeniden atışmaya girdi. Alex'in Brezilya'ya verdiği röportajda, "Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman" ifadesine yanıt gecikmedi.

Savaş yine başladı! Alex'in, 'Çalıştığım en kötü hoca Aykut Kocaman' cevabına bomba yanıt

"ANLAM VEREMEDİM"

Aykut Kocaman Play Spor'a yaptığı açıklamada, Alex'in sözlerine bir anlam veremediğini ifade etti. Kocaman, Alex'e başarılar diledi.

Savaş yine başladı! Alex'in, 'Çalıştığım en kötü hoca Aykut Kocaman' cevabına bomba yanıt

"UMARIM ÇOK DAHA İYİSİ OLUR"

Aykut Kocaman, "Açıkçası ilk duyduğumda Alex'in böyle bir açıklama yapmış olmasına pek anlam veremedim. Kendi görüşüdür, saygı duyarım. Antrenörlüğe yeni başladı, umarım kendi standartları doğrultusunda çok daha iyi bir teknik adam olur" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Alex De Souza, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Haber

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