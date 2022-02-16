Savaş çıktı! Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a yaylım ateşi: Şov yapmasın
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarına ateş püskürdü. Çebi, Sancak'ın demeçleri hakkında, "Başkan şov yapmasın" dedi.
Beşiktaş ve Adana Demirspor arasında savaş çıktı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonra yaptığı, "Hakem camiasının içinde FETÖ bitmedi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu, çok net biliyorum" açıklamalarıyla gündemi sallamıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Murat Sancak'a çok sert cevap verdi.
İşte Çebi'nin açıklamaları:
" Murat Sancak'ın elinde FETÖ ile ilgili ne belge varsa savcılığa gitsin. Sayın Başkan hızını alamıyor, şov yapıyor. Ben bir vatandaş olarak bu konuyu çok merak ediyorum. Neden Beşiktaş maçından sonra isyan etti, daha önceki 25 haftada neden konuşmadı?
Şov bununla da bitmiyor... Murat Sancak maçtan sonra çıkıp 'Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü' şeklinde açıklama yaptı. Ben kendisini yönetim kurulunda olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine böyle bir görev de vermedim.
Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konu hakkında, Adana Demirspor Başkanının açıklama yapması hoş olmamıştır. Üstelik yalan bir haber. Biz Şenol Güneş hocamızla ilgili nokta koyduk. Murat Sancak bunu neden yaptığını açıklaması lazım.
Sayın başkan Murat Sancak bir anda öfkeyle kalkıp televizyonu kırıyor. Böyle bir ortamda önümüzde kalkıp televizyon kırılıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum.
Beşiktaş ile ilgili konuları pek bilmiyorum ama Adana Demirspor hakkında ilgili size bilgi verebilirim. Hocaları seneye Trabzonspor'a gidiyor. Balotelli, Juventus'a gidiyor.
Murat Sancak, maç başlamadan önce başlayan, maçta devam eden, maçtan sonra da maalesef devam eden bir şova dökmüştür işi. Buna ne gerek vardı? Kanal kanal bağlanmak bir şov ise yakışık almadı. Eğer bir plan ise bu planı bilmek istiyorum."