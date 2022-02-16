Savaş çıktı! Ahmet Nur Çebi'den Murat Sancak'a yaylım ateşi: Şov yapmasın

Beşiktaş ve Adana Demirspor arasında savaş çıktı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonra yaptığı, "Hakem camiasının içinde FETÖ bitmedi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu, çok net biliyorum" açıklamalarıyla gündemi sallamıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Murat Sancak'a çok sert cevap verdi.

İşte Çebi'nin açıklamaları:

"HEMEN SAVCILIĞA GİTSİN"

" Murat Sancak'ın elinde FETÖ ile ilgili ne belge varsa savcılığa gitsin. Sayın Başkan hızını alamıyor, şov yapıyor. Ben bir vatandaş olarak bu konuyu çok merak ediyorum. Neden Beşiktaş maçından sonra isyan etti, daha önceki 25 haftada neden konuşmadı?

"BÖYLE BİR GÖREV VERMEDİM"

Şov bununla da bitmiyor... Murat Sancak maçtan sonra çıkıp 'Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü' şeklinde açıklama yaptı. Ben kendisini yönetim kurulunda olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine böyle bir görev de vermedim.

"HİÇ HOŞ OLMAMIŞTIR"

Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konu hakkında, Adana Demirspor Başkanının açıklama yapması hoş olmamıştır. Üstelik yalan bir haber. Biz Şenol Güneş hocamızla ilgili nokta koyduk. Murat Sancak bunu neden yaptığını açıklaması lazım.

"YANIMDA TELEVİZYON KIRILIYOR"

Sayın başkan Murat Sancak bir anda öfkeyle kalkıp televizyonu kırıyor. Böyle bir ortamda önümüzde kalkıp televizyon kırılıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum.

"HOCALARI TRABZONSPOR'A GİDİYOR"

Beşiktaş ile ilgili konuları pek bilmiyorum ama Adana Demirspor hakkında ilgili size bilgi verebilirim. Hocaları seneye Trabzonspor'a gidiyor. Balotelli, Juventus'a gidiyor.

"PLANI BİLMEK İSTİYORUM"

Murat Sancak, maç başlamadan önce başlayan, maçta devam eden, maçtan sonra da maalesef devam eden bir şova dökmüştür işi. Buna ne gerek vardı? Kanal kanal bağlanmak bir şov ise yakışık almadı. Eğer bir plan ise bu planı bilmek istiyorum."

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